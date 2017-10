Adobe vola sui massimi di sempre grazie ai target migliori delle stime

(Teleborsa) – Pioggia di acquisti su Adobe, che vola a Wall Street con un aumento dell’11,3% aggiornando nuovi massimi di sempre a 170,3 dollari.

Ieri sera, in occasione di un incontro con gli analisti, il produttore di Photoshop e Acrobat ha annunciato i target per il 2018 sorprendendo in positivo gli analisti, cosa che ha innescato successivamente una sere di promozioni sul titolo.

I ricavi sono visti in crescita del 20% a circa 8,7 miliardi di dollari mentre l’utile per azione adjusted salirà a 5,50 dollari rispetto ai 3,75 dollari con cui dovrebbe chiudersi l’anno fiscale in corso. Entrambe le previsioni superano il consensus.

Tornando al titolo, livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 172,6 e successiva a 179. Supporto a 166,2.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)

