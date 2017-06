Addio al roaming, il portafoglio ringrazia

(Teleborsa) – L’abolizione del roaming in Europa porterà ad un risparmio medio giornaliero di 2,5 euro per gli italiani all’estero. Il risparmio complessivo per quest’estate supererà i 15 milioni di euro.

È questa la stima di Facile.it che ha comparato i costi per telefonare, navigare e inviare sms dai Paesi UE finora applicati dalle compagnie telefoniche. È “una conquista importante” per Andrea Bordigone, Responsabile Business Unit ADSL e Telefonia del comparatore online, che però non esclude la possibilità che vengano introdotti in un secondo momento “costi nascosti o aumenti di tariffe per recuperare le entrate perse”.

Secondo Bordigone, bisogna fare attenzione sia al traffico dati (visto che le compagnie telefoniche possono stabilire un massimo oltre il quale scattano le tariffe a consumo), che ad eventuali opzioni e bonus attivi sul cellulare non validi per l’estero. Occhio anche all’uso del cellulare in Albania, Svizzera e San Marino, paesi esclusi dall’accordo.

Il consiglio degli esperti è pertanto quello di “fare sempre una chiamata alla compagnia telefonica, per evitare brutte sorprese”.