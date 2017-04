Ad Astaldi leader di raggruppamento di imprese 2 contratti da Ferrovie rumene

(Teleborsa) – Due nuovi contratti ad Astaldi come leader di raggruppamento di imprese per lavori di ripristino in Romania della linea ferroviaria Frontiera-Curtici-Simeria, parte del Corridoio Paneuropeo IV. Entrambi i contratti per le opere da realizzare hanno il valore complessivo di circa 776 milioni di euro, di cui il 42% ad Astaldi. Committente, la Compagnia Nazionale delle Ferrovie rumene.

I contratti si riferiscono ai lotti 2A e 2B del nuovo corridoio ferroviario per la riabilitazione e il consolidamento di 80 chilometri di ferrovia e 11 stazioni, il sistema di segnalamento e telocomunicazione ERTMS, nonché la realizzazione di 30 ponti e un tunnel.

La contiguità dei due lotti permetterà considerevoli sinergie operative ed economie di scala tali da garantire la migliore esecuzione delle opere. La durata dei lavori è prevista in 36 mesi, con avvio entro il primo semestre di quest’anno.

I lavori sono finanziati per il 75% da Fondi Europei (POIM) e per il restante 25% dal Budget di Stato. Astaldi realizzerà i lavori in qualità di leader di un raggruppamento di imprese costituito con FCC Costruccion SA (in quota al 42%), SC Thales Systems Romania S.r.l. (al 15%), Salcef Costruzioni Edili e Ferroviarie S.p.A. (all’1%).

Il Gruppo Astaldi è presente da oltre 20 anni in Romania, dove, tra l’altro, ha già realizzato oltre 100 chilometri di ferrovie e metropolitane, 250 chilometri di strade e autostrade, 2 aeroporti internazionali (Henri Coanda di Bucarest, Avram Iancu di Cluj-Napoca) e, a Bucarest, lo Stadio Nazionale “Lia Manoliu”, lo scenografico Viadotto Basarab e l’estensione della Linea 4 della Metropolitana.