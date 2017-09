Acquisti a piene mani su Irce dopo i conti

(Teleborsa) – Effervescente Irce, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,65%, spinta in avanti dai risultati del

primo semestre.

Il periodo si è chiuso con un fatturato consolidato in aumento del 21% grazie alla crescita del prezzo del rame e, un miglioramento dell’utile netto che raggiunge i 3,85 milioni rispetto gli 1,20 milioni dello stesso trimestre 2016.

Lo status tecnico di Irce è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2,935 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 2,797. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,073.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)