Acotel nomina un nuovo AD

(Teleborsa) – Avanza di poco Acotel Group, che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,6% in un indice milanese sotto la parità (-0,24%). Il CdA del gruppo attivo nel mercato delle telecomunicazioni mobili ha nominato come nuovo AD Maurizio Tucci, mentre Claudio Carnevale ha mantenuto la carica di Presidente.



Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Acotel Group, con potenziali discese fino all’area di supporto più immediata vista a quota 5,77 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 5,93. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all’importante supporto posizionato a quota 5,71.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)