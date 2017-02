ACEA annuncia conti in crescita nel 2016

(Teleborsa) – ACEA ha presentato risultati preliminari in crescita per l’esercizio 2016, che chiude con un EBITDA consolidato di 896 milioni di euro, in aumento del 22,4% rispetto al 2015. L’Utility capitolina spiega che “si tratta del miglior risultato di sempre, raggiunto grazie al contributo di tutte le aree di business e alle efficienze conseguite in seguito all’innovazione dei processi operativi e alle misure di razionalizzazione societaria”.

Anche escludendo la modifica regolatoria nell’area Reti (eliminazione del cosiddetto “regulatory lag”), la crescita dell’EBITDA è superiore al 7%.

Nel corso del 2016, la società ha significativamente aumentato anche gli investimenti, a 530 milioni di euro (+23,6% rispetto al 2015), livello più elevato mai registrato. L’indebitamento finanziario netto è pari a 2.127 milioni di euro.

Il prossimo 13 marzo, il Consiglio di Amministrazione approverà il progetto di Bilancio, il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 e il Piano Industriale 2017-2021.

A dispetto del risultati positivi, il titolo ACEA conferma in Borsa un ribasso dell’1,22% quest’oggi, in linea con la performance debole del mercato.