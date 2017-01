Accordo SACE- Banca Akros: 150 milioni per l’agroalimentare

(Teleborsa) – SACE (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) e Banca Akros (Gruppo Banco BPM ) metteranno a disposizione un pacchetto di soluzioni assicurativo-finanziarie per valorizzare i beni a magazzino e 150 milioni di euro di nuove linee di credito da destinare a percorsi di sviluppo estero.

L’accordo di collaborazione servirà a sostenere la crescita internazionale delle eccellenze italiane del settore agroalimentare.

Grazie all’intesa – rivolto in particolare alle aziende di media dimensione (Mid-Cap) ed estendibile anche ad altri comparti di punta del Made in Italy (come quelli dei gioielli, delle pelli, del legno, della farmaceutica e della chimica) – le imprese interessate potranno accedere a condizioni vantaggiose a finanziamenti anche consortili, organizzati da Banca Akros e garantiti da SACE, per supportare investimenti per la crescita internazionale ed esigenze di capitale circolante; potranno inoltre beneficiare degli strumenti assicurativo-finanziari sviluppati da SACE a protezione del business come le coperture contro i rischi di mancato pagamento dei crediti commerciali, i rischi tecnologici e di deterioramento del magazzino.