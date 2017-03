Accordo AREA Science ParK-AdSP Mare Adriatico Orientale per valorizzazione “asset”del territorio FVG

(Teleborsa) – Protocollo d’intesa “AREA Science ParK-Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. Obiettivo un modello industriale innovativo basato sull’integrazione e la valorizzazione di asset già presenti sul territorio: dalla logistica portuale all’elevata concentrazione di enti di ricerca con personale altamente qualificato. Trieste e tutto il Friuli Venezia Giulia, inoltre, hanno da sempre una vocazione internazionale, grazie alla posizione geografica e alle presenza di infrastrutture che ne fanno un nodo strategico per il trasporto di merci dall’Europa Centrale e Balcanica ai mercati orientali.

Il protocollo, che ha una durata di tre anni ed è stato firmato a Trieste presente il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, parte dal presupposto che ricerca e industria siano tra i fattori maggiormente trainanti per la crescita e lo sviluppo di un territorio. Si costituiscono così tavoli tecnici, occasioni di dialogo e confronto per individuare linee d’azione in grado di attrarre nuovi investimenti per un territorio sempre più competitivo e produttivo. Saranno individuate e sperimentate nuove metodologie per agevolare insediamenti industriali ad alta tecnologia, con particolare attenzione all’innovazione nel settore manifatturiero, della logistica e dell’economia circolare. Si vuole, inoltre, privilegiare un’industria che non inquini, limiti il consumo di materie prime e minimizzi e riutilizzi gli scarti di produzione.

“L’accordo va inquadrato strategicamente in due filoni fondamentali di sviluppo del porto di Trieste – commenta il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Zeno D’Agostino – ovvero l’integrazione con il mondo dell’innovazione e della ricerca e l’insediamento di attività ad alto valore aggiunto nei punti franchi. AREA Science Park ci permette di approfondire in maniera completa le nostre potenzialità, creando soprattutto un legame solido e proficuo con il mondo globale delle imprese ad alto contenuto tecnologico che sono uno dei nostri obiettivi per l’insediamento in aree di punto franco. Tra Carso e mare nasce una collaborazione nuova e inedita con uno scambio di competenze importanti, utilizzando risorse di prim’ordine sempre esistite sul territorio, ma che solo ora per la prima volta accettano sfide importanti, e soprattutto concrete”.

“Attraendo nuovi investimenti produttivi s’innesca un processo virtuoso in grado di generare ricadute su tutto l’ecosistema, dalla formazione al lavoro, dalla ricerca all’industria – dichiara Sergio Paoletti, presidente di AREA Science Park – e l’accordo con l’AdSP del Mare Adriatico Orientale rappresenta, quindi, una sfida per l’intero Sistema della Scienza e dell’Innovazione del Friuli Venezia Giulia. Un’occasione unica per diventare una struttura in espansione che valorizzi le competenze presenti e, allo stesso tempo, si arricchisca di nuove”.