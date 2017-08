Accelera la crescita nei Paesi OCSE. PIL 2° trimestre +0,7%

(Teleborsa) – Accelera la crescita dell’area OCSE nel secondo trimestre dell’anno, con il PIL che segna un aumento dello 0,7% dopo il +0,5% del trimestre precedente.

E’ quanto rileva l’Organizzazione per la Cooperazione Economica, che ha fornito i dati preliminari, spiegando che nei tre mesi la crescita si è rafforzata nella maggior parte delle principali sette economie. In particolare, in Giappone all’1% dallo 0,4% del primo trimestre e negli USA (a +0,6% da +0,3%), mentre solo leggermente in Gran Bretagna (a +0,3% da +0,2%). La crescita è rimasta, invece, stabile in Italia (a +0,4%) così come in Francia (+0,5%), mentre è lievemente rallentata in Germania (a +0,6% da +0,7%).

Nell’UE e nell’area euro l’espansione registra un timido rialzo: +0,6% da +0,5%.