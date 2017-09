Abertis, nessuna controfferta da Hochtief

(Teleborsa) – Hochtief si muove in lieve ribasso alla Borsa di Francoforte. Il titolo cede lo 0,22%, mentre non sembra arrivare alcuna novità per la contro-OPA che la controllata di ACS potrebbe avviare su su Abertis.

Ieri 20 settembre si sono rincorsi rumors rimbalzati dal quotidiano Rheinische Post, secondo cui Hochtief, controllata da ACS con una quota del 72%, avrebbe avuto l’intenzione di studiare una contro offerta sulla società spagnola.

Vale la pena di ricordare che Abertis è già nelle mire dell’italiana Atlantia che ha messo sul piatto 16,3 miliardi per rilevare la compagnia che gestisce le autostrade spagnole e creare così il più grande network autostradale al mondo.

Indiscrezioni di mercato smentiscono i rumors di Rheinische Post. Il consiglio di sorveglianza di Hochtief avrebbe semplicemente valutato i conti del trimestre spiegando tuttavia che la controllante ACS sarebbe comunque ancora al lavoro per verificare la fattibilità di una controfferta su Abertis.