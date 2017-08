Abercrombie vola dopo i conti trimestrali

(Teleborsa) – Vigoroso rialzo per la Abercrombie, che passa di mano in forte guadagno in apertura di Wall Street, sopravanzando i valori precedenti del 13% dopo gli inattesi risultati trimestrali.

La società americana dell’abbigliamento giovanile ha riportato un nuovo calo negli utili di 15, 5 milioni, o 23 centesimi per azione, rispetto alla perdita di 13,1 milioni (19 cent ad azione) dello stesso periodo del 2016. Il rosso negli utili adjusted però è stato inferiore rispetto alle attese (16 cent contro 22 cent, rispettivamente), mentre le vendite sono scese poco sotto quota 780 milioni, 4 milioni in meno in confronto al 2016 ma 20 in più delle stime di consensus.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell’area di supporto individuata a quota 10,6 dollari USA. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l’importante area di resistenza stimata a quota 11,06. E’ concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 11,52.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)