ABB si aggiudica un mega contratto in India

(Teleborsa) – ABB, insieme con l’operatore nazionale per la fornitura di energia indiano Power Grid Corporation of India Limited, si è aggiudicata un mega contratto in India del valore di 640 milioni di dollari per la realizzazione di una linea di trasmissione di energia di oltre 1.800 chilometri che porterà energia elettrica a più di 80 milioni di persone.

Il sistema in altissima tensione, in corrente continua (UHVDC) a 800 kilovolt (kV) Raigarh-Pugalur, connetterà Raigarh, situata nell’India centrale, con Pugalur, nello stato meridionale di Tamil Nadu.

L’interconnessione, che coprirà 1.830 chilometri, sarà una delle più lunghe al mondo.