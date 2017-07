A2A, Valotti: su polo con Acsm-Agam decidono soci. Confronto con neo sindaci

(Teleborsa) – I vertici di A2A incontreranno a breve i neo sindaci di Como e Monza in merito al progetto del polo lombardo delle utlities.

“Siamo impegnati come azienda a costruire un progetto che dovrà essere sottoposto all’attenzione degli amministratori. Quindi nessun tipo di decisione, neanche preliminare, potrà essere presa senza un confronto con le amministrazioni – ha detto il Presidente di A2A, Giovanni Valotti durante la presentazione del bilancio di sostenibilità 2016 di A2A – Ci confronteremo a breve con i sindaci neo eletti per avere loro input e la loro opinione su questo progetto e per modellarlo”.

“Il nostro – ha spiegato Valotti – è un compito tecnico e cioè mettere sul tavolo un’idea che abbia valenza industriale e che generi valore per tutti i territori coinvolti. E’ chiaro che sia la configurazione del progetto che il perfezionamento è responsabilità degli azionisti. Noi da tecnici non potremo che sottoporre le nostre idee agli agli azionisti, che in tutta libertà decideranno”.

Per quanti riguarda la tempistica, “se ne riparlerà dopo le ferie. Adesso c’è un tempo tecnico per mettere insieme i pezzi e ci sarà un tempo di presentazione e discussione. I tempi non li dettiamo noi, li dettano gli azionisti, questo è chiaro. Nessuna forzatura da parte nostra sui tempi”, ha sottolineato il Presidente.