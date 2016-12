A2A, Unareti cede a e-distribuzione le reti presenti in 18 comuni

(Teleborsa) – Unareti S.p.A., società del gruppo A2A che gestisce la distribuzione di energia elettrica e gas, ed e-distribuzione S.p.A., società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica in oltre 7.500 comuni italiani, hanno sottoscritto un accordo per la cessione di circa 170 km di rete elettrica di distribuzione in media e bassa tensione, alimentante oltre 6.000 clienti in 18 Comuni dell’hinterland milanese.

Dal 1 gennaio 2017, quindi, e-distribuzione gestirà la rete elettrica dei comuni di Agrate Brianza, Brugherio, Bussero, Carugate, Cassina de’ Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Corsico, Gorgonzola, Monza, Pieve Emanuele, Pioltello, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Sesto san Giovanni, Vimodrone. A partire da tale data, il numero verde per il pronto intervento sulla rete elettrica per tutti i clienti sarà 803 500 (e-distribuzione), operativo 24 ore su 24, sette giorni su sette.

In queste zone le due società operavano in compresenza territoriale; l’accordo è stato sviluppato coerentemente con la legislazione vigente in materia, che prevede la presenza di un solo operatore di distribuzione in ciascun comune.

La cessione consentirà alle due società di rafforzare la presenza nelle rispettive aree per garantire una sempre migliore qualità del servizio tecnico/commerciale per tutti i clienti.