A2A, stampa Montenegro preannuncia blocco quota EPCG

(Teleborsa) – A2A comunica di avere appreso dalla stampa montenegrina che le proprie azioni di Elektroprivreda Crne Gore (EPCG AD) sarebbero state fatte oggetto di un provvedimento di blocco da parte dell’Alta Corte di Podgorica, su richiesta della Procura Speciale dello Stato del Montenegro. Accertamenti sono in corso allo scopo di verificare la sussistenza, i contenuti e le ragioni di un simile provvedimento, non essendo ancora stato notificato alcun atto alla società, che intende tutelare i propri diritti in ogni sede utile.

A Piazza Affari, il titolo mostra un ribasso dello 0,28%