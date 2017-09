A2A prolunga l’efficacia della lettera d’intenti con ACSM AGAM, ASPEM, AEVV, e Lario Reti

(Teleborsa) – A2A è intenzionata a proseguire l’obiettivo di partnership con alcune società.

In una nota l’utility lombarda ha infatti scritto: “con riferimento al percorso di partnership industriale e societaria tra ACSM-AGAM, ASPEM, Lario Reti Holding, AEVV e A2A, il cui studio è stato formalizzato in una Lettera di Intenti non vincolante con scadenza 1 ottobre 2017, si informa che allo stato attuale le analisi di fattibilità dell’operazione hanno portato le Società a confermare l’interesse a proseguire le attività”.

Le società, prosegue la nota, ritengono dunque “opportuno prolungare la validità ed efficacia della Lettera di Intenti fino alla eventuale definizione di un accordo vincolante subordinato all’approvazione da parte degli organi competenti e comunque sino alla data del 31 dicembre 2017”.