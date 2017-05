A2A, Luca Valerio Camerano nominato amministratore delegato

(Teleborsa) – Il Consiglio d’Amministrazione di A2A, riunitosi oggi per la prima volta dopo la nomina avvenuta il 15 maggio scorso, ha nominato Luca Valerio Camerano amministratore delegato.

Il Board ha conferito a Camerano ampi poteri per la gestione ordinaria e per l’elaborazione di proposte per operazioni straordinarie della società.

Il Consiglio ha riconosciuto al presidente Giovanni Valotti particolari poteri nell’ambito dei rapporti con gli azionisti, le istituzioni, le autorità, i media, le relazioni esterne, la gestione delle attività relative alla sostenibilità e alla responsabilità sociale e nell’elaborazione di proposte relative ad operazioni straordinarie di aggregazione territoriale.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre ha nominato il Comitato Controllo e Rischi composto da: Luigi De Paoli (Presidente), Enrico Corali, Gaudiana Giusti e Giovanni Comboni, il Comitato per la Remunerazione e le Nomine di cui fanno parte: Alessandra Perrazzelli (Presidente), Dina Ravera e Norberto Rosini

Il Board ha poi nominato il Comitato per la Sostenibilità e il Territorio con Giovanni Valotti (Presidente), Giambattista Brivio, Alessandro Fracassi e Maria Chiara Franceschetti