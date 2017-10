A2A annuncia un buy back obbligazionario e l’emissione di nuovi titoli

(Teleborsa) – Buyback obbligazionario in vista in casa A2A, che annuncia anche l’intenzione di emettere nuovi titoli.

L’utility lombarda ha infatti annunciato stamane la volontà di riacquistare alcune obbligazioni corporate, ossia il prestito obbligazionario denominato “€750,000,000 4.500 per cent. Notes due 28 November 2019” (di cui €567.525.000 in

circolazione) e il prestito obbligazionario denominato “€500,000,000 4.375 per cent. Notes due 10 January 2021” (di cui

€429.980.000 in circolazione) a fronte di un corrispettivo in denaro fino ad un ammontare nominale complessivo non

superiore all’ammontare massimo di accettazione, subordinatamente al soddisfacimento della condizione della nuova emissione.