A Piazza Affari petroliferi in calo all’indomani dell’OPEC

(Teleborsa) – Titoli petroliferi in calo a Piazza Affari all’indomani della riunione OPEC in cui i produttori si sono accordati sulla proposta dell’Arabia Saudita a mantenere i tagli alla produzione di greggio anche per i prossimi 9 mesi allo stesso livello.

A Piazza Affari, il titolo che soffre di più è Tenaris che mostra un calo del 2,75%.

Scivola anche ENI che arretra dell’1,43%. Stessa intonazione negativa per Saipem che arretra dell’1,89%.