A Piazza Affari debutta SIT Group

(Teleborsa) – Debutto in calo per SIT Group. L’azienda padovana specializzata in componenti per gli apparecchi a gas a uso domestico sbarca oggi a Piazza Affari con un calo di oltre il 2%. Con SIT sale a 22 il numero di ammissioni in Borsa Italiana del 2017.

In questi giorni c’è fermento sull’AIM Italia. Dopo lo sbarco avvenuto il 18 luglio di Pharmanutra, ieri 19 luglio è stata la volta di Glenalta e domani 21 luglio sarà SprintItaly a varcare la soglia di Palazzo Mezzanotte.

La quotazione di oggi arriva in seguito alla fusione per incorporazione della SPAC (Special Purpose Acquisition Company) Industrial Stars of Italy 2 quotata su AIM Italia da maggio 2016, in SIT

UBI Banca ha agito quale Nomad dell’operazione.