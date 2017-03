A Maranello il “via” alle celebrazioni dei 70 anni della Ferrari

(Teleborsa) – Era la mattina del 12 marzo del 1947 quando Enzo Ferrari, il Drake, mise in moto la 125 S, la prima vettura a portare il suo nome. Con quel giretto di prova a Maranello, a due passi da Modena, lungo i vialetti all’esterno delle mura perimetrali dell’allora neonato e piccolo stabilimento con ingresso al numero 4 di via Abetone Inferiore, cominciò la storia della moderna Ferrari, divenuta negli anni l’emblema del Made in Italy nel mondo.

Esattamente 70 anni dopo, appunto 12 marzo 2017, la Ferrari da il via alle celebrazioni ufficiali per il suo anniversario. Per ricordare quanto accadde 70 anni fa, è stato preparato un video rievocativo che vede la 125 S varcare di nuovo i cancelli del numero 4 di via Abetone Inferiore. Nel farlo, la prima 12 cilindri a portare il simbolo del Cavallino Rampante sul cofano consegna un testimone ideale proprio a LaFerrari Aperta, la serie speciale limitata in 209 esemplari, di cui 9 riservati appunto alle celebrazione per i 70 anni, presentata al Salone di Parigi del 2016, versione en plein air della supercar LaFerrari.

Nel corso del 2017, oltre 60 Paesi ospiteranno gli eventi che permetteranno ai clienti e agli appassionati del marchio Ferrari, il più prestigioso del mondo, di vivere esperienze uniche, secondo il concetto di “Driven by Emotion”. Da oggi 12 marzo cominceranno quindi gli eventi celebrativi, a partire dall’Australasia. In ciascuna tappa sarà presente la vettura simbolo dei 70 anni, LaFerrari Aperta.

Le celebrazioni vivranno il loro culmine nel weekend del 9 e 10 settembre, a Maranello, e saranno accompagnate da altre iniziative che omaggiano la storia del Cavallino Rampante. Tra queste, mostre dedicate e la prima “Cavalcade Classiche”.

Per accompagnare i festeggiamenti che si svolgeranno nel corso dell’anno e per raccontare i momenti e i personaggi che hanno segnato la storia dell’azienda, la Ferrari ha creato un sito dedicato, visibile dall’inzio delle celebrazioni sull’indirizzo di rete http://www.ferrari70.com.