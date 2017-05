A Etihad l’ultimo dei 10 grandi Airbus A380 ordinati

(Teleborsa) – Festa all’impianto Airbus di Amburgo-Finkenwerder, in Germania, presenti un gruppo di dirigenti e dipendenti di Etihad Airways per la consegna alla compagnia emiratina del decimo e ultimo Airbus A380 assemblato appunto in Germania, poco prima della partenza del volo per Abu Dhabi da dove l’aereo più grande del mondo comincerà il suo servizio di linea. Si tratta del decimo e ultimo quadrireattore ordinato da Etihad.

Gli Airbus A380 della compagnia aerea sono gli aerei più personalizzati del loro genere in servizio commerciale e presentano a bordo vere e proprie uniche novità in quanto ad allestimenti. Come The Residence, una suite di tre locali per un massimo di due ospiti venduta a prezzi esorbitanti con tanto di maggiordomo personale a bordo. E dire che l’aereo dispone anche di nove First Apartments, 70 Business Studios, una Lobby Lounge e 415 posti di classe Economy (Smart Seats). Etihad Airways vola con la sua flotta di Airbus A380 da Abu Dabhi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, verso Londra, Sydney, New York e dal 1° luglio anche a Parigi.