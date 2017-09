A British Airways il 25 esimo Boeing 787-8. Primo volo Londra-Montreal il 1 ottobre

(Teleborsa) – Il 25° Dreamliner di British Airways (Gruppo IAG) , un Boeing 787-8, è atterrato nella sua nuova casa a London Heathrow, portando il numero totale di aerei a lungo raggio nella flotta della compagnia aerea a 137. Il velivolo, con registrazione G-ZBJI, è partito dalla fabbrica Boeing a Seattle alle 18:08 ora locale, raggiungendo Heathrow alle 11:26 ora locale del mattino seguente, con un tempo di volo di nove ore e 18 minuti. Sono in totale 42 i Dreamliner delle tre versioni realizzate (B787-8, 9 e 10) finora ordinati a Boeing da British Airways.

Questo ultimo 787-8 di British Airways ad oggi consegnato, dopo la necessaria “pre-service” inspection, effettuerà il suo volo commerciale inaugrale verso Montreal, BA095, domenica primo ottobre. Il Comandante Stephen Riley, British Airways director of flight operations, che ha portato l’aereo da Seattle a Heathrow, ha dichiarato: “E’ stata una grande esperienza prendere in consegna l’aereo dal delivery centre Boeing e portarlo nella sua nuova casa nel nostro hub di Heathrow. Il duro lavoro del nostro team di consegna è stato redditizio e in sole 48 ore i nostri clienti saranno in grado di godersi l’aereo”.

“Aver fatto parte parte del team di consegna – ha da parte sua dichiarato Nicholas Jones, British Airways cabin service director che ha gestito il volo da Seattle – è stata un’esperienza brillante. Otteniamo sempre grandi risposte dai nostri clienti riguardo i Dreamliner: amano le caratteristiche speciali che aiutano a combattere il jet lag. Non vedo l’ora di tornare su questo aereo quando comincerà a volare”.

Questo ultimo Boeing 787 Dreamliner sarà il nono 787-8 ad entrare a far parte della flotta della compagnia aerea. British Airways ha anche 16 787-9. Due ulteriori 787-9 e tre 787-8 saranno consegnati nel 2018, seguiti da 12 787-10. I 787-8 Dreamliner di British Airways dispongono di tre cabine, World Traveler (Economy), World Traveler Plus (Premium Economy) e Club World (Business Class), mentre il 787-9, che è quasi 7 metri più lungo, dispone anche di otto suite First cabin.