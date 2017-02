2016 record per l’export italiano

(Teleborsa) – Ottima chiusura d’anno per l’export italiano, che nel 2016 batte la Germania piazzandosi al primo posto per tasso di incremento delle esportazioni (+1,8% su base annua contro il +1% della Germania).

Nuovo record anche per la crescita dell’avanzo della bilancia commerciale (+9,5 miliardi di euro contro +7,3 del competitor tedesco), che raggiunge la cifra di 51,6 miliardi di euro.

Nonostante la lieve flessione dell’ultimo anno (-1,2%), il Belpaese si conferma al secondo posto, tra i principali esportatori europei, per vendite al di fuori dell’Unione, con un valore di 184 miliardi di euro, performance migliore rispetto a quella dei cugini francesi (178,4 miliardi). Inoltre, solo nel mese di dicembre, l’Italia ha visto una crescita congiunturale del 4% del proprio contributo all’export dell’Unione verso i Paesi terzi.

“Il dato 2016 lascia intravedere, se il PIL come previsto salirà all’1%, un forte contributo dell’export alla crescita del Paese. Vendiamo meglio all’estero, come dimostra la crescita dei valori medi unitari, e acquistiamo di più e a prezzi più bassi dall’estero, crescendo anche come posizione nelle catene globali del valore, sicuramente segno di una strategia di posizionamento delle imprese italiane che sta dando risultati importanti”, sottolinea Gaetano Fausto Esposito, Segretario Generale di Assocamerestero, commentando i dati Istat sul commercio estero diffusi oggi.

A livello settoriale si registra un altro record storico, quello nelle esportazioni di prodotti agroalimentari Made in Italy, che nel 2016 hanno raggiunto il massimo di sempre, arrivando a quota 38,4 miliardi di euro, grazie a una crescita del 4 per cento. Lo rileva la Coldiretti.

Rallenta il ritmo di crescita della meccanica (+0,2% contro il +2,2% del 2015), settore leader dell’export italiano con una quota del 18,4%, mentre i comparti che sperimentano il maggior incremento delle vendite rispetto allo scorso anno sono: mezzi di trasporto, esclusi gli autoveicoli (+3,1 punti percentuali), articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+2,4 p.p.) e metalli di base e prodotti in metallo (+2,1 p.p.).

Giappone (+9,6%) e Cina (+6,4%) guidano la classifica dei Paesi a maggior incremento dell’export nel 2016. In Europa, ai primi posti Repubblica ceca (+6,4%) e Spagna (+6,1%).