1 minuto in Borsa 9 ottobre 2017

(Teleborsa) – Si muove all’insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa, e scambia sulla linea di parità.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, decolla Mediaset, con un importante progresso del 7,31%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su BPER, che continua la seduta con -2,58%.

Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.282,9 dollari l’oncia.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Germania, annunciata la Produzione industriale, pari a 2,6%.

Un cenno ai dati macro più prossimi.

Si attende domani dalla Francia e dal Regno Unito la diffusione della Produzione industriale.

In Germania sempre domani i mercati sono in attesa della Bilancia commerciale.

Si attende una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, mentre il future sul Nasdaq 100 scambia a 5.963,25 punti.