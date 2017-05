1 minuto in Borsa 9 maggio 2017

(Teleborsa) – Giornata positiva per Piazza Affari, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini.

In luce sul listino milanese i comparti Alimentare, Siderurgico e Servizi per la finanza. Si muovono sulla parità i settori Chimico, Tecnologico e Telecomunicazioni.

Avanza di poco lo spread, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,27%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, deludono i consumi degli italiani, che sono rimasti invariati nel mese di marzo, mentre l’industria tedesca frena bruscamente, mostrando una flessione dello 0,4%, decisamente inaspettata. Nel pomeriggio sono attese le vendite all’ingrosso e le scorte all’ingrosso dagli USA.

Attesa una partenza stabile per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.658,25 punti.