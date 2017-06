1 minuto in Borsa 9 giugno 2017

(Teleborsa) – Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela regna anche sulla piazza di Milano.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ottima performance per UBI Banca, che registra un progresso del 4,82%. Le peggiori performance, invece, si registrano su Campari.

Lo spread migliora, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,10%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, frena leggermente il surplus della bilancia commerciale tedesca, in scia al rallentamento delle esportazioni, mentre aumenta la produzione industriale del Regno Unito, ma sotto le attese degli analisti. Nel pomeriggio sono attese le vendite all’ingrosso e le scorte all’ingrosso dagli USA.

Attesa una partenza stabile per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.886,25 punti.