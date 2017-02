1 minuto in Borsa 9 febbraio 2017

(Teleborsa) – Si muove all’insegna del rialzo la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari rimane ancorata sulla parità.

Buona la performance a Milano dei comparti Sanitario, Petrolifero e Siderurgico. Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti Tecnologico, Viaggi e intrattenimento e Telecomunicazioni.

L’Euro/Dollaro USA continua la seduta sui livelli precedenti, riportando una variazione pari a -0,12%.

Tra i dati macroeconomici più importanti, sale su livelli record il surplus della bilancia commerciale tedesca, mentre sono ancora in salita a dicembre gli ordini di macchinari del Giappone. Nel pomeriggio sono attesi i sussidi alla disoccupazione e le vendite all’ingrosso dagli USA.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in frazionale rialzo, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.199 punti.