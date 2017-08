1 minuto in Borsa 9 agosto 2017

(Teleborsa) – Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee.

In questa giornata da dimenticare per Piazza Affari, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva

Le peggiori performance si registrano su UBI Banca, che ottiene -2,50%.

Seduta in lieve rialzo per il petrolio , che avanza a 49,47 dollari per barile.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Italia, annunciato il dato sulla Produzione industriale, pari a 1,1%.

In Cina, annunciato l’Indice dei Prezzi al Consumo, pari a 1,4%. Tra i principali indicatori in arrivo, negli Stati Uniti questo pomeriggio verrà distribuito il dato sulle Scorte di petrolio. Domani, in Giappone sarà annunciato il dato sugli Ordini macchinari core.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 2.464,8 punti.