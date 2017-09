1 minuto in Borsa 8 settembre 2017

(Teleborsa) – Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ben impostata Ferrari, che mostra un incremento dell’1,98%. Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca Generali, che prosegue le contrattazioni a -2,62%.

Invariato lo spread, che si posiziona a 165 punti, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all’1,96%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, nel Regno Unito annunciata la Produzione industriale pari a 0,2%.

In Francia, lo stesso dato si attesta su 0,5%. Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, è previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia delle Vendite all’Ingrosso, che delle Scorte all’Ingrosso.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 2.459,5 punti.