1 minuto in Borsa 8 maggio 2017

(Teleborsa) – Scambi al ribasso per l’azionario europeo, inclusa Piazza Affari. Si salva Londra che resta invariata.

Tra i best performers di Milano, si distinguono Azimut, ENI e Banca Generali. Le peggiori performance, invece, si registrano su Moncler, in calo del 2,11%.

Seduta in rialzo per l’oro, che avanza a 1.234,11 dollari l’oncia.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, nuovi segnali di miglioramento del sentiment degli investitori in Europa, che sale oltre le attese, mentre aumentano gli ordinativi all’industria in Germania, anche se a ritmi inferiori. Domani pomeriggio sono attese le vendite all’ingrosso e le scorte all’ingrosso dagli USA.

Attesa una partenza stabile per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.645 punti.