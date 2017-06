1 minuto in Borsa 8 giugno 2017

(Teleborsa) – Si scatenano gli acquisti a Piazza Affari, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee.

In luce sul listino milanese i comparti Materie prime, Siderurgico e Banche. Si muovono sulla parità i comparti Viaggi e intrattenimento e Beni e servizi per l’industria.

Prevale la cautela sull’Euro/Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,23%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, l’economia della Zona euro cresce più del previsto, su base trimestrale e annuale, mentre accelera l’industria tedesca nel mese di aprile. Nel pomeriggio sono attesi i sussidi alla disoccupazione dagli USA e l’indice dei prezzi delle nuove abitazioni dal Canada.

Attesa una partenza positiva per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in frazionale rialzo, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.890,50 punti.