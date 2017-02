1 minuto in Borsa 8 febbraio 2017

(Teleborsa) – Nulla di fatto per le principali Borse del Vecchio Continente, che continuano gli scambi sulla parità. Piazza Affari è negativa.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Fiat Chrysler e Terna. Le più forti vendite, invece, si manifestano su Yoox, in calo del 3,76%.

Sessione debole per il petrolio, che scambia con un calo dello 0,61%.

Tra i dati macroeconomici più importanti, in frenata a dicembre la produzione industriale in Spagna, mentre diminuisce ancora il surplus delle partite correnti del Giappone. Nel pomeriggio sono attese le scorte di petrolio dagli USA e il dato sui nuovi cantieri residenziali dal Canada.

Attesa una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.180,50 punti.