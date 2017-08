1 minuto in Borsa 8 agosto 2017

(Teleborsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore Media (+0,91%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto Assicurativo (-0,50%).

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a 152 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,98%.

Un cenno ai dati macro più prossimi.

Domani, in Cina, sarà pubblicato l’Indice dei Prezzi al Consumo mentre è previsto dall’Italia l’annuncio del dato sulla Produzione industriale. Negli Stati Uniti sempre domani nel pomeriggio verrà distribuito il dato sulle Scorte di petrolio.

Giovedì prossimo, in Giappone sarà annunciato il dato sugli Ordini macchinari core.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 2.476,5 punti.