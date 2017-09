1 minuto in Borsa 7 settembre 2017

(Teleborsa) – Seduta con forti guadagni per le borse del Vecchio Continente. Resta indietro invece la piazza di Milano, che scambia sui livelli della seduta precedente.

In buona evidenza a Milano il comparto Tecnologico (+1,29%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore Automotive (-1,73%).

Seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,198.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Unione Europea annunciato il PIL su base trimestrale, pari a 0,6%.

Su base annuale, lo stesso dato si attesta su 2,3%. Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione di Costo unitario lavoro e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 2.466 punti.