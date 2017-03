1 minuto in Borsa 7 marzo 2017

(Teleborsa) – Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente e per la piazza di Milano.

Tecnologico, Telecomunicazioni e Automotive in buona luce sul listino milanese. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti Vendite al dettaglio, Chimico e Assicurativi.

Lo spread peggiora, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,16%.

Tra i dati macroeconomici più importanti, l’economia della Zona euro cresce con lentezza, mentre a gennaio l’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali in Italia aumenta dell’1%. Nel pomeriggio è attesa la bilancia commerciale dagli USA e dal Canada.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in frazionale ribasso, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.353 punti.