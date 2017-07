1 minuto in Borsa 7 luglio 2017

(Teleborsa) – Si muovono sulla parità le Borse del Vecchio Continente. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, tonica Brembo che evidenzia un vantaggio dell’1,05%. Le più forti vendite, invece, si manifestano su Mediaset.

Piccolo passo in avanti dello spread, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,27%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, ancora una lieve flessione a maggio delle vendite al dettaglio in Italia, mentre segnali di debolezza giungono dalla produzione industriale del Regno Unito. Nel pomeriggio sono attesi il tasso di disoccupazione e la variazione del numero di occupati dagli USA.

Attesa una partenza stabile per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.607 punti.