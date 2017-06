1 minuto in Borsa 7 giugno 2017

(Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, in pole position rispetto a una pur positiva Europa.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo BPER, Prysmian e Banca Generali. Le peggiori performance, invece, si registrano su Recordati, in calo dell’1,63%.

Seduta in frazionale ribasso per il petrolio, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,62%.

Tra i dati macroeconomici più importanti, in calo gli ordinativi all’industria in Germania, mentre sono in lieve calo le vendite al dettaglio, nel mese di aprile, in Italia. Nel pomeriggio sono attese le scorte di petrolio e le scorte di olio da riscaldamento dagli USA.

Attesa una partenza contrastata per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.867,50 punti.