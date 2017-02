1 minuto in Borsa 7 febbraio 2017

(Teleborsa) – Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista Piazza Affari.

In luce sul listino milanese i comparti Chimico, Sanitario e Tecnologico. Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti Media e Telecomunicazioni.

Si riduce di poco lo spread, con il rendimento del BTP a 10 anni che si attesta al 2,33%.

Tra i dati macroeconomici più importanti, l’industria tedesca perde forza anche a dicembre mostrando una frenata inaspettata, mentre sono in miglioramento le condizioni economiche del Giappone. Domani pomeriggio sono attese le scorte di petrolio dagli USA e il dato sui nuovi cantieri residenziali dal Canada.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in frazionale rialzo, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.171,75 punti.