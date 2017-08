1 minuto in Borsa 7 agosto 2017

(Teleborsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su Banco BPM, che vanta un incremento del 2,94%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Campari, che continua la seduta con -1,64%.

Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.256,7 dollari l’oncia.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Germania, il dato sulla Produzione industriale è stato annunciato a 1,1%.

Tra i principali indicatori in arrivo, si attende dalla Cina la diffusione dell’Indice dei Prezzi al Consumo, previsto mercoledì prossimo.

Sempre mercoledì, in Italia, sarà pubblicato il dato sulla Produzione industriale mentre dagli Stati Uniti il dato sulle Scorte petrolio.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 2.474,5 punti.