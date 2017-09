1 minuto in Borsa 6 settembre 2017

(Teleborsa) – Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Fiat Chrysler (+3,96%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ferragamo, che prosegue le contrattazioni a -1,22%.

Il Petrolio mostra un timido guadagno e segna un +0,55%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, annunciati gli Ordini dell’Industria della Germania, pari a -0,7%. Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell’ISM non manifatturiero, del PMI composito e della Bilancia commerciale.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 2.460 punti.