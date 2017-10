1 minuto in Borsa 6 ottobre 2017

(Teleborsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Leonardo (+1,80%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su BPER, che continua la seduta con -2,98%.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a 169 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,16%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicato il dato sulle Vendite al Dettaglio in Italia, pari a -0,3%, e il dato sugli Ordini dell’Industria in Germania, pari a 3,6%.

Tra i principali indicatori in arrivo, si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Vendite all’Ingrosso e delle Scorte all’Ingrosso.

Attesa una partenza contrastata per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove al ribasso, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 6.069,25 punti.