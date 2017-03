1 minuto in Borsa 6 marzo 2017

(Teleborsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei. Si salva dalle vendite Madrid.

Tra i best performers di Milano, si distinguono Poste Italiane, UBI Banca e Italgas. I più forti ribassi, invece, si verificano su Saipem, che continua la seduta in calo dell’1,43%.

L’oro continua la seduta sui livelli precedenti, riportando una variazione pari a -0,17%.

Tra i dati macroeconomici più importanti, arrivano segnali di miglioramento del sentiment degli investitori in Europa, mentre le vendite al dettaglio dell’Area Euro sono ancora in calo a febbraio. Nel pomeriggio sono attesi gli ordini industriali dagli USA e le spese dei costruttori edili dall’Australia.

Attesa una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.363 punti.