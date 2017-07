1 minuto in Borsa 6 luglio 2017

(Teleborsa) – Seduta ribassista per le principali borse del Vecchio Continente. Tiene invece la piazza di Milano.

Banche, Automotive e Servizi per la finanza in buona luce sul listino milanese. Tra i peggiori della lista dell’ azionario italiano, in maggior calo i comparti Chimico, Alimentare e Sanitario.

L’Euro/Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,1367.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, riprendono fiato gli ordinativi all’industria in Germania dopo il crollo registrato nel mese precedente, mentre scende oltre le attese l’inflazione in Svizzera nel mese di giugno. Nel pomeriggio sono attesi i sussidi alla disoccupazione e le scorte di petrolio dagli USA.

Attesa una partenza negativa per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in ribasso, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.615,50 punti.