1 minuto in Borsa 6 giugno 2017

(Teleborsa) – Seduta al ribasso per le principali borse del Vecchio Continente. Tengono invece le piazze di Milano e di Londra che si posizionano sulla linea di parità.

In buona evidenza a Milano i comparti Petrolifero, Utility e Sanitario. Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti Viaggi e intrattenimento, Tecnologico e Vendite al dettaglio.

Invariato lo spread, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,24%.

Tra i dati macroeconomici più importanti, nuovi segnali di miglioramento del sentiment degli investitori in Europa, mentre sono sostanzialmente stabili le vendite in Europa nel mese di aprile. Domani pomeriggio sono attese le scorte di petrolio e il dato sulle richieste di mutui dagli USA.

Attesa una partenza stabile per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.875,25 punti.