1 minuto in Borsa 6 aprile 2017

(Teleborsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori precedenti, in linea con i principali mercati di Eurolandia.

Si distingue a Piazza Affari il settore Automotive ed esibisce un +0,58% sul precedente. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori Servizi per la finanza, Chimico e Media.

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,0668.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, forte recupero degli ordinativi all’industria in Germania, mentre cresce la fiducia dei consumatori in Giappone, che si è attestata a 43,9 punti. Nel pomeriggio sono attesi i sussidi alla disoccupazione e il dato sui licenziamenti dagli USA.

Attesa una partenza incerta per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.422,75 punti.