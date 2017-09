1 minuto in Borsa 5 settembre 2017

(Teleborsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia.

In buona evidenza a Milano il comparto Materie prime (+3,73%). Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore Banche (-1,08%).

Sulla parità lo spread, che rimane a quota 167 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,03%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, annunciati in Unione Europea il dato sulle Vendite al Dettaglio, pari a -0,3%, e il dato sul PMI composito, che si attesta su 55,7 punti. È previsto questo pomeriggio sia dagli Stati Uniti che dalla Germania l’annuncio degli Ordini dell’Industria.

Si attende un avvio contrastato per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è negativo, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 2.466,3 punti.