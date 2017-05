1 minuto in Borsa 5 maggio 2017

(Teleborsa) – Seduta invariata per Piazza Affari e le altre principali Borse europee. Positivo il comparto Chimico.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Telecom Italia, Ferrari e Intesa Sanpaolo. Le più forti vendite, invece, si manifestano su Moncler, in calo del 2,64%.

Migliora lo spread, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,19%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti, nuova frenata della produzione industriale in Spagna a marzo, mentre il PIL dell’Indonesia è stabile al 5% su base annuale. Nel pomeriggio sono attesi il tasso di disoccupazione e il numero degli occupati dagli USA.

Attesa una partenza contrastata per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove invariato, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.628,50 punti.