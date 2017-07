1 minuto in Borsa 5 luglio 2017

(Teleborsa) – Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Yoox, Leonardo e STM. I più forti ribassi, invece, si verificano su Saipem, in calo dell’1,97%.

Profondo rosso per il petrolio, che continua gli scambi a 46,25 dollari per barile.

Tra i dati macroeconomici più importanti, l’economia dell’Eurozona nel secondo trimestre 2017 fa segnare la sua migliore performance dal 2011, mentre tornano ad aumentare le vendite nel mese di maggio. Domani pomeriggio sono attesi i sussidi alla disoccupazione e le scorte di petrolio dagli USA.

Attesa una partenza stabile per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.576,25 punti.