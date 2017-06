1 minuto in Borsa 5 giugno 2017

(Teleborsa) – Seduta no per la Borsa di Milano, che fa peggio degli altri mercati europei. Chiusa Francoforte.

In questa giornata negativa per Piazza Affari, si muovono sulla parità Brembo e Ferragamo. I più forti ribassi si verificano su Mediaset, che continua la seduta in calo del 2,73%.

L’oro è sostanzialmente stabile su 1.279,82 dollari l’oncia.

Tra i dati macroeconomici più importanti, nel mese di maggio, cresce l’economia dell’Eurozona al ritmo più rapido da sei anni, in sintonia con la crescita del settore terziario. Nel pomeriggio sono attesi gli ordini industriali e il dato sulla produttività del lavoro dagli USA.

Attesa una partenza stabile per Wall Street. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia con il derivato sui titoli tecnologici USA che scambia a 5.879,75 punti.